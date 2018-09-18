شؤون فلسطينية

شهيدان في قصف إسرائيلي شرق خانيونس

شهيدان في قصف إسرائيلي شرق خانيونس
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شابان، منتصف الليلة، جراء قصف من طائرات الاحتلال، شرق بلدة القرارة، جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر الطبية، إن شهيدين أشلاء وصلا الى مجمع ناصر الطبي، في مدينة خانيونس، نتيجة إستهدافهم من قبل طائرات الاستطلاع بصاروخ واحد على الأقل.

وذكر مراسل "دنيا الوطن"، أن هوية الشهيدين لم تعرف بعد.

وقال المتحدث باسم الاحتلال، أفيخاي أدرعي، إن الجيش الإسرائيلي قصف ناشطين بالقرب من الحدود، زاعما محاولتهما زرع جسم قرب السياج الفاصل.

وفي السياق، قال المحلل السياسي إياد القرا بأن استهداف الاحتلال لشابين شرق القرارة تطور ميداني كبير، ينذر بتصاعد الأحداث، مضيفا بأن "المقاومة ستتعامل وفق القواعد التي وضعتها لذلك".

من جانب آخر، أعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، في وقت سابق، عن إصابة 95 مواطن بينهم 26 بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسير البحري، شمال قطاع غزة.

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