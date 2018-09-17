حماد لـ "دنيا الوطن": اسألوا الرئيس عباس عن المصالحة

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



رد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد، على سؤال "دنيا الوطن" فيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية بالقول: "اسألوا الرئيس محمود عباس عن المصالحة.





وأضاف حماد: "المصالحة عند أبو مازن، وهو لا يريد المصالحة فإسألو الرئيس أبو مازن عنها"، لافتاً إلى أن حركته لن تقبل تهدئة بدون فك الحصار عن غزة.









وأوضح حماد، أن الانفجار في قطاع غزة قادم، وقد يكون مسيطر عليه بمستوى معين؛ لكن في الأيام القادمة إذا لم ينفك الحصار سيكون أعنف، تهدئة بدون فك حصار لن تتم ويجب أن تكون بإجماع شعبي وفصائلي، وفق تعبيره.

وتابع: "مطالبتنا بالعودة إلى بلادنا وكسر الحصار وعندما شعر أبناء شعبنا الفلسطيني أن الاحتلال يضيع الوقت أصر على تكثيف المسيرات بالبحر والبر وسنقول لكل العالم أن هذه الحشود لن تتنازل".

















