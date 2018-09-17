الرجوب: لم نحقق نتائج مرضية بالألعاب الآسيوية وهدفنا تحقيق الانجازات

قال رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، إن البعثة الفلسطينية التي شاركت مؤخرا في دورة الألعاب الآسيوية لم تحقق نتائج جيدة سواء في الألعاب الجماعية أو الفردية التي شاركت في منافساتها.





وشدد الرجوب خلال مشاركته مساء اليوم الاثنين، بتكريم كل من ساهم في انجاح بطولة فلسطين الدولية الثالثة للتايكواندو، على أهمية صناعة لاعب أو أكثر أو منتخب للمنافسة والتتويج بالميداليات في المشاركات الخارجية وليس المشاركة فقط من أجل المشاركة، مؤكدا ضرورة أن تكون المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 على مبدأ المنافسة والفوز بإحدى الميداليات.





وأشار إلى أن البطولة في نسختها الثالثة كانت ناجحة، رغم كل معيقات واجراءات الاحتلال الاسرائيلي الذي كان يهدف إلى منع الوفود المشاركة من الدخول إلى فلسطين أو تأخير وصول الوفود الدولية والحكام ورئيس الاتحاد الدولي للعبة في المشاركة.





وأمل من أسرة اتحاد التايكواندو أن تعد وتحضر من اليوم لبطولة فلسطين الدولية في النسخة الرابعة، من خلال تحضير اللاعبين والحكام واللجان التحضيرية، عبر التعاون مع لجنة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، والقطاع الخاص، والرعاة، والاعلاميين ليكونوا جزءا من المنظمة لإعداد خطة تضمن تميز النسخة الرابعة.





بدوره، أشاد رئيس اتحاد التايكواندو بشار عبد الجواد، بدور كل من ساهم في انجاح فعاليات البطولة من منظمين ولاعبين وحكام، لافتا إلى أن البطولة نجحت بكل المقاييس عبر المشاركة الدولية من مختلف دول العالم.





وفي ختام الحفل، كرم اتحاد التايكواندو اللواء جبريل الرجوب، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عصام القدومي، والشرطة، والهلال الأحمر الفلسطيني، وفرقة أصايل للتراث الفلسطينية، وطاقم اللجنة الأولمبية، وعدد من اللاعبين، والحكام.

رام الله - دنيا الوطن