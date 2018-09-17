نائب محافظ سلطة النقد يستقبل وزير الدولة للشؤون المالية الدولية السويسري

رام الله - دنيا الوطناستقبل اليوم الدكتور رياض أبو شحادة نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية ممثلاً عن المحافظ، السيد يورغ غاسر وزير الدولة للشؤون المالية الدولية السويسري يرافقه ممثل الاتحاد السويسري في رام الله السيد جوليان ثوفي ونائبه ورئيس جمعية البنوك السويسرية السيد هيربيرت شيدت.ورحب الدكتور أبو شحادة بالوفد السويسري ونقل إليهم تحيات المحافظ عزام الشوا، وأطلعهم على متانة وسلامة الجهاز المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد من أجل تطويره وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية.وهدفت الزيارة الى مناقشة الامور المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية Fintech والبيئة اللازم توفيرها لتطويرها. حيث استعرض الوزير التجربة السويسرية والاجراءات التي اتخذتها الدولة لتطوير خدماتها المالية وخاصة في مجال Fintech.ومن جانبه أشار نائب محافظ سلطة النقد إلى الخطوات التي تعمل عليها سلطة النقد لتطوير نظام خدمات الدفع في فلسطين، وأهمها اعتماد الاستراتيجية الوطنية لطرق الدفع الالكترونية من قبل مجلس الوزراء والتي تشمل طرق الدفع عبر الموبايل والمقاصة الإلكترونية. وكذلك تطوير القدرات الفنية للموظفين في مجال التكنولوجيا المالية، وفرص وامكانيات الاستخدام crypto currencies وفق القوانين النافذة في فلسطين.وأشاد السيد يورغ غاسر بسلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في فلسطين، مبدياً ترحيبه بتطوير العلاقة مع سلطة النقد الفلسطينية. وأبدى استعدادهم لتزويد سلطة النقد بالمساعدة الفنية في مجال التكنولوجيا المالية Fintech لتعزيز قدرات الموظفين في هذا المجال من خلال خبراء متخصصين.