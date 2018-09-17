شؤون فلسطينية

وفد فتح يصل القاهرة لبحث ملفات المصالحة

وفد فتح يصل القاهرة لبحث ملفات المصالحة
رام الله - دنيا الوطن
وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم الاثنين، وفد حركة "فتح" برئاسة عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، مسؤول ملف المصالحة، عزام الأحمد.

ويضم الوفد، إلى جانب الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الدولية روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد إشتية.

ويبحث الوفد مع المسؤولين المصريين ملف إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والاستماع من الأشقاء في مصر بشأن رد حركة حماس على الورقة المصرية، اضافة الى استكمال المشاورات الخاصة لطي صفحة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

يذكر أنه تم في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017، التوقيع في القاهرة على اتفاق للمصالحة يقضي بضرورة تمكين حكومة الوفاق الوطني من إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، لكن تطبيقه تعثر بسبب عدم التزام وعرقلة حركة حماس عمل وتمكين الحكومة.

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