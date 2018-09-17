جامعة القدس تفتتح أول مركز تعليم مستمر في طب الاسنان في فلسطين

افتتحت جامعة القدس بالتعاون مع المعهد الطبي للاستكمالات أول مركز تعليم م في طب الأسنان في فلسطين والذي يضم أحدث الأجهزة الطبية الخاصة بالتدريب العملي في مجالات طب الأسنان والتجميل، ويهدف للنهوض بقطاع صحة الفم والأسنان والتجميل في فلسطين وذلك من خلال البرامج التدريبية الفريدة التي سيقدمها لخريجي هذه التخصصات.





وفي هذا السياق، نقل نائب رئيس جامعة القدس التنفيذي أ.د. حسن دويك في كلمته الافتتاحية تحيات وتبريكات رئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك لمناسبة افتتاح هذا المركز الأضخم في فلسطين الذي سيواكب التطورات الطبية العالمية في مجال طب وجراحة وتجميل الفم والأسنان مما سيسهم بشكل فاعل في تطوير مهنة طب الأسنان في فلسطين وبالتالي رفع مستوى وكفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.





كما وأوضح أ.د. دويك أن افتتاح هذا المركز يضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها الكليات الطبية في جامعة القدس منذ تأسيسها كأول كليات طبية في فلسطين والتي رفدت منذ ذلك الحين القطاع الصحي الفلسطيني بالمئات من الكوادر من خريجيها المتميزين.





وأشار أ.د. دويك أن الكليات الطبية في جامعة القدس تكرس جهودها من أجل العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية في فلسطين من خلال الاستثمار في عقول وخبرات طلبتها وخريجيها، متطرقاً إلى أن الجامعة بدأت بالتفكير جدياً في استحداث برامج أكاديمية جديدة تؤهل خريجي كلياتها الطبية للحصول على شهادة الاختصاص العليا من جامعة القدس.













كما هنّأ أ.د. دويك أسرة جامعة القدس على تحقيق خريجيها من الكليات الطبية نسب نجاح شبه كاملة في امتحانات مزاولة المهنة الإسرائيلية والتي فاقت نسب النجاح التي يحققها خريجو الجامعات الإسرائيلية والأوروبية مما أجبر الوزارات الاسرائيلية ذات العلاقة على الاعتراف رسمياً بالشهادات الصادرة عن هذه الكليات.





من جهته أوضح المدير الطبي لمركز التعليم الطبي المستمر، وعميد كلية طب الأسنان د. محمد أبو يونس أن هذه المركز سيحدث نقلة نوعية في عالم طب وجراحة وتجميل الفم والأسنان، كما أنه سيتمكن من خدمة جميع مجالات التعليم الطبي في فلسطين من خلال البرامج الأكاديمية المهنية التي سيقدمها والتي صممت لتتلائم مع المتطلبات العصرية في المجالات الطبية خاصةً في مجال التجميل، المعالجة اللبية للأسنان، الحشوات، وتبييض الأسنان، مضيفاً أن المركز يبحث في استحداث برامج تدريبية مستقبلية في البوتوكس والفيلر وزراعة الشعر.

رام الله - دنيا الوطن