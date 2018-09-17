دولي

اسرائيل تستأنف هجرة يهود إثيوبيا وتستقبل 1000 منهم

اسرائيل تستأنف هجرة يهود إثيوبيا وتستقبل 1000 منهم
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن نحو ألف إثيوبي من يهود الفلاشا، "سوف يتم السماح لهم بالهجرة إلى إسرائيل".

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تنتقد فيه الجالية الإثيوبية تعامل الحكومة الاسرائيلية مع هجرة اليهود الفلاشا المتوقفة منذ زمن طويل، وتصفه بانه تعامل عنصري .

وقال نتنياهو إنه "مصمم" على المضي قدما في الهجرة، مضيفا أن 1300 من يهود الفلاشا نقلوا جوا إلى إسرائيل خلال فترة ولايته.

وقال إفي يالو، وهو ناشط اسرائيلي أثيوبي بارز، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "هذا قرار مهم للغاية، ولكن يجب أن يكون هناك برنامج للسماح باحضار الثمانية ألاف بالكامل".

وأضاف يالو أنهم "لو كانوا من أصحاب البشرة البيضاء، لكانوا جميعا قد هاجروا بالفعل".

وانتظر بعض من يهود الفلاشا عقوداً من أجل الهجرة إلى اسرائيل.

ويقدر عدد اليهود الفلاشا في اثيوبيا بنحو سبعة الاف.

وقال نتنياهو إن الـ1000 شخص من "فلاشا المورا" الذين حصلوا على الموافقة للهجرة، لهم أطفال يعيشون بالفعل في إسرائيل.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن جميع اليهود يستطيعون الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

وعلى الرغم من ذلك، فقد عارضت إسرائيل في بعض الأحيان دخول يهود الفلاشا، مدعية أن بعضهم يبحثون عن حياة أفضل.

ونجح بعض يهود الفلاشا في الهجرة إلى إسرائيل ضمن موجات أكبر من الهجرة الإثيوبية خلال العقود القليلة الماضية. وهناك الآن حوالي 120 ألف إسرائيلي من أصل إثيوبي في إسرائيل.

في عام 2015، وافقت الحكومة على هجرة ما تبقى من يهود الفلاشا على مدى خمسة أعوام، لكن العملية توقفت، متعللة بقضايا الميزانية.

وقال يالو: "هذا لايرجع إلى أنهم ليسوا يهودًا، بل لأنهم من أصحاب البشرة السوداء".

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