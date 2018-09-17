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اتفاق روسي تركي على منطقة منزوعة السلاح في إدلب

اتفاق روسي تركي على منطقة منزوعة السلاح في إدلب
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت روسيا وتركيا على إقامة منطقة "منزوعة السلاح" بين فصائل المعارضة المسلحة والنظام السوري، وفقاً لما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين.

ففي مؤتمر صحفي مشترك بين بوتين والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مدينة سوتشي الروسية، أكد بوتين أن المنطقة التي يتراوح عمقها بين 15 كيلومتراً و20 كيلومتراً، سيتم إنشاءها في 15 أكتوبر/تشرين أول المقبل.

وكشف الروسي أن هذه المنطقة ستكون تحت سيطرة الشرطة العسكرية الروسية ووحدات تركية، أشار إلى أنه سيتم نزع الأسلحة الثقيلة وطرد جبهة النصرة منها.

يذكر أن موسكو والنظام السوري يستعدان لشن هجوم بري على إدلب، أحد آخر معاقل المعارضة المسلحة في روسيا، بعد أن بدأت الحملة الجوية على المحافظة.

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