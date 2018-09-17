شؤون فلسطينية

الأردن يُتيح تجديد جوازات سفر المقدسيين عبر المحاكم الشرعية بالقدس

الأردن يُتيح تجديد جوازات سفر المقدسيين عبر المحاكم الشرعية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
وقعت دائرة الأحوال المدنية والجوازات الأردنية اتفاقية شراكة مع شركة البريد الأردني، لتقديم معاملات تجديد جوازات السفر للمقدسيين، من خلال المحاكم الشرعية في القدس.

وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، فواز الشهوان، في تصريح اليوم الاثنين: إن توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من التوجيهات الدائمة للملك بدعم صمود المقدسيين، وحماية الهوية العربية لمدينة القدس، وتسهيلاً عليهم بتجديد جوازاتهم.

وأضاف الشهوان: أنه "بموجب الاتفاقية، سيتم قبول معاملات تجديد جوازات السفر في المحاكم الشرعية في القدس"، مشيراً إلى أن المحاكم الشرعية في القدس، ستستقبل طلبات تجديد جوازات السفر لديها، مرفقة بالأوراق الثبوتية المطلوبة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وستقوم الشركة باستلامها بالتنسيق مع شركائها لإيصالها إلى دائرة الأحوال المدنية لطباعة جوازات سفر المقدسيين، ومن ثم إعادة تسليمها للشركة، وإعادتها حسب الأصول وتسليمها لأصحابها في القدس من قبل شركائهم.

وقال مدير عام شركة البريد الأردني، الدكتور خالد ذيب اللحام، ان هذه الاتفاقية، التي من المتوقع تنفيذها أوائل الشهر المقبل من خلال الشركة، هي تأكيد على التعاون والشراكة بين البريد والدائرة في تسهيل المعاملات الحكومية.

وأضاف اللحام، أن نقل معاملات تجديد جوازات السفر المقدسيين، يعتبر إضافة نوعية للخدمات التي تقدمها شركة البريد الأردني وتوسيعاً لخدماتها المحلية والإقليمية.

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