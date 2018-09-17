شؤون فلسطينية

لجنة أردنية تُطالب بالسماح بتجنيد اللاجئين الفلسطينيين

لجنة أردنية تُطالب بالسماح بتجنيد اللاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
 طالبت لجنة فلسطين النيابية، رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، بالسماح بتجنيد أبناء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن، وذلك في جملة من المطالب التي رفعتها لحل مطالبهم بالإضافة إلى أبناء قطاع غزة.

وقال رئيس اللجنة يحيى السعود، في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين، إنّه "سلم الرزاز حزمة من المطالب تتضمن: السماح بتجنيد أبناء المخيمات، وتملك العقارات والأراضي لأبناء قطاع غزة، والحصول على رخص عمومي مؤقتة، والسماح لهم بتسجيل سيارات الديزل بأسمائهم" بحسب صحيفة (القدس) المحلية.

واضاف، أن المطالب تشمل أيضاً: "تمديد صلاحية انتهاء جواز السفر لخمسة أعوام بدلاً من عامين، وتخفيض رسوم إصدار جواز السفر لأول مرة، واستخراج وتجديد رخص السياقة الخصوصية، وحل مشكلتي استملاك أراضي المحطة والبيئة في مخيم البقعة، وفتح المهن المغلقة، ومكرمة أبناء المخيمات في الجامعات الأردنية".

وأشار إلى أنّ "الرزاز وعد بالنظر بإيجابية في جميع المطالب التي تقدم بها أعضاء اللجنة"، مؤكداً أن "اللقاء الذي جرى أمس بين اللجنة والرزاز يعكس الرؤية التشاركية ما بين مجلس النواب والحكومة بهدف تذليل الصعوبات أمام أبناء قطاع غزة والمخيمات".

وأشادت اللجنة "بالدور الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني في المحافل الدولية، دفاعاً عن القضية الفلسطينية وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولحشد التأييد الدولي، السياسي والمالي، لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".

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