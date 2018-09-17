البرغوثي يشرح لوفد من الشيوخ الفرنسي مخاطر السياسة الإسرائيلية

التقى النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي ورافقهم بعد اللقاء في زيارة تضامنية برفقة القنصل الفرنسي العام إلى منطقة (الخان الأحمر) حيث كان في استقبالهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، وممثل أهالي (الخان الأحمر) عيد أبو خميس.





وشرح البرغوثي للوفد تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومخاطر ما يجري من انتهاكات إسرائيلية تتمثل بالنشاطات الاستيطانية، وبناء جدار الضم والتوسع والحصار وتهويد القدس.





وقال: إن إسرائيل استخدمت المفاوضات غطاء لسياساتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية.





واستعرض النائب البرغوثي أمام الوفد بالصور والخرائط حقيقة ومخاطر الإجراءات الإسرائيلية، وتبادل الأدوار بين جيش الاحتلال والمستوطنين في الاعتداءات على المواطنين.





وأكد البرغوثي على أهمية توسيع حركة التضامن الدولي مع نضال الشعب الفلسطيني ضد منظومة "الضم والتوسع والأبرتهايد" الذي أنشأته إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.





وأشار ألبرغوثي إلى أن أعداد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس ارتفعت من111 ألفاً عند توقيع اتفاق أوسلو إلى أكثر من700 ألف الآن، مما يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى كسب الوقت لفرض الوقائع على الأرض واستكمال مخططاتها التوسعية.





كما شرح أهمية المقاومة الشعبية التي تواجهها إسرائيل بأعنف وأشرس الوسائل والقتل، مثلما يجري الآن ضد مسيرات العودة في قطاع غزة والضفة الغربية.





وأوضح البرغوثي أهمية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي لمواجهة سياسات الاحتلال وغطرسته، مطالباً المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله العادل ضد الاحتلال الإسرائيلي.





وشرح الوزير عساف للوفد الزائر أهمية المعركة الجارية دفاعاً عن (الخان الأحمر) وأهداف الهجمة الإسرائيلية عليه، وشكر فرنسا على مواقفها الرافضة لهدمه، وعلى تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن