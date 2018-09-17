شؤون فلسطينية

مستوطنون ينصبون خيمة جنوب بيت لحم

مستوطنون ينصبون خيمة جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
نصب مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، خيمة على أراضي منطقة "خلة النحلة" قرب قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.

وأفاد ممثل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بحسب (وفا)، بأن قرابة (30) مستوطناً، اقتحموا خلة النحلة ونصبوا خيمة فيها.

وكان مواطنون قد تصدوا اليوم لجرافات الاحتلال، التي شرعت بتجريف أراضٍ لصالح شق طريق التفافي يربط مستوطنة (أفرات) بأراضي خلة النحلة.

وأكد بريجية، أن هذا العمل يأتي بنيّة السيطرة على خلة النحلة لتوسعة المستوطنة.

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