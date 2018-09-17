كشف بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

رام الله - دنيا الوطننشرت داخلية غزة آلية السفر عبر معبر رفح، ليوم غد الثلاثاء، وكشف المسافرين المخصصين لذلك.وقالت الداخلية في بيان صحفي لها، إن "السفر غدًا سيكون للمتبقي من الحافلة السادسة والحافلة السابعة والثامنة من كشف 10 أيلول/ سبتمبر الجاري.ودعت المسافرين المذكورين إلى التواجد الساعة 6:00 صباحًا بصالة أبو يوسف النجار بخانيونس جنوبي القطاع، واصطحاب أمتعتهم للسفر، واصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، إضافة لإحضار وكالة رسمية للأبناء المرافقين مع أمهاتهم من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتمّ السماح لهم بالسفر.للاطلاع على كشف أسماء المسافرين