غنيم: الاحتلال يُسيطر على 85% من المصادر المائية في الضفة

قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، اليوم الاثنين: إن سلطات الاحتلال تسيطر على (85%) من المصادر المائية للضفة الغربية المحتلة.





وأكد غنيم خلال زيارته لبلدة برقين غرب مدينة جنين اليوم، أن مشكلة المياه في الضفة الغربية لا يمكن أن تحل إلا بزوال الاحتلال، سارداً أوجه سرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية.





وافتتح خلال جولته خط المياه الناقل بين برقين وجنين والذي انتهى العمل به مؤخراً، فيما طالب رئيس بلدية برقين محمد صباح رئيس سلطة المياه بالعمل على توفير المياه لقطاع الزراعة ومياه الشرب.





ونوه إلى أن البلدية، قامت بتقليل نسبة الفاقد من 55 % إلى 27 %، وتسعى بذلك العمل على النهوض بتطوير شبكة المياه وتوسعتها بالتوازي مع التطور العمراني.





وقال: "إنه من المعيب ونحن في القرن الحادي والعشرين أن نتحدث عن افتتاح وصلة مياه تضخ 13 كوباً بالساعة، وهي لا تسد الحد الأدنى من احتياج المواطنين، في الوقت الذي يجب أن تتوفر خدمة المياه للجميع بكميات كافية، ولكن هذا يدل على الحصار الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والسياسة الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ الأرض من ساكنيها وتمرير الوحدات الاستيطانية، وبالتالي نحن نواجه كل هذه التحديات من خلال صمودنا، وتوفير الخدمات للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها المياه التي يجب توفيرها لا سيما في المناطق النائية".

رام الله - دنيا الوطن