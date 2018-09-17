شؤون فلسطينية

مليون دولار من الصندوق الإنساني لبرنامج وقود الطوارئ في غزة

مليون دولار من الصندوق الإنساني لبرنامج وقود الطوارئ في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، اليوم الاثنين، عن صرف مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية لمنع انهيار الخدمات المنقذة للحياة في قطاع غزة.

وسوف يخصص هذا المبلغ، بحسب بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، لبرنامج وقود الطوارئ الذي تديره الأمم المتحدة، والذي يؤمِّن وقود الطوارئ لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية بصورة رئيسية، فيما يقرب من 250 منشأة حيوية من المنشآت الصحية ومنشآت المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.

وقال ماكغولدريك: إن "مبلغاً قدره 1 مليون دولار سوف يدعم تقديم الخدمات المنقِذة للحياة لفترة تقارب شهرًا ونصف على صعيد الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الحيوية، ولكن من المطلوب اتخاذ إجراءات إضافية بصورة عاجلة لضمان تقديم وقود الطوارئ على أساس مستدام، فلا يجوز حرمان الأُسر الفلسطينية في غزة من الوصول إلى الخدمات الأساسية".

وأضاف ماكغولدريك، إن "هذا المبلغ ضروري للحيلولة دون وقوع انهيار الخدمات بكاملها ومنع احتمالية تفشي الأمراض".

وجاء في البيان: إنه "مع انقطاع الكهرباء اليومي لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، هناك حاجة إلى تأمين نحو 950,000 لتر من وقود الطوارئ كل شهر لإتاحة القدرة على تقديم الخدمات المنقِذة للحياة في قطاع غزة.

وقد استُنفدت الأموال التي جرى التبرع بها لوقود الطوارئ خلال العام 2018، وقدّمت الأمم المتحدة آخر ما تبقّى لديها من مخزون في يوم 5 أيلول/ سبتمبر، ومع هذا المبلغ، ما تزال الحاجة قائمةً لتقديم دعم إضافي قدره 2 مليون دولار على الأقل لتغطية الحد الأدنى من الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي التي تعتمد على وقود الطوارئ، حتى نهاية العام 2018.

وتأتي فجوة تمويل وقود الطوارئ في ضوء أزمة عامة تعصف بتمويل الأنشطة الإنسانية، والتي بلغ دعمها مستويات متدنية غير مسبوقة في العام 2018."

ويمثل الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية المحتلة صندوقاً مشتركاً للطوارئ، وقد تكفلت بدعمه خلال العامين 2017 و2018 كل من أستراليا وبلجيكا وألمانيا وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ومالطا والنرويج وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا.

ويتولى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إدارة هذا الصندوق بالنيابة عن المنسق الإنساني من أجل دعم أشكال الاستجابة الإنسانية للأحداث غير المتوقعة، إلى جانب تقديم الاستجابة الإنسانية الاستراتيجية التي تحدّدها خطة الاستجابة الإنسانية، ويرفع هذا التمويل المبلغ الإجمالي للدعم الذي قدّمه الصندوق الإنساني للأراضي الفلسطينية.

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