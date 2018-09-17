دولي

هايلي تتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في اغتيال شقيق كيم جونج أون

هايلي تتهم روسيا بمساعدة كوريا الشمالية في اغتيال شقيق كيم جونج أون
كيم جونج اون
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، روسيا بمساعدة الاستخبارات في كوريا الشمالية على اغتيال الأخ غير الشقيق لزعيمها، كيم جونغ نام، باستخدام مواد تشل الأعصاب.

وقالت هايلي، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، عقدت اليوم الاثنين: "عندما نفذت كوريا الشمالية اغتيال كيم جونغ نام، فعلت ذلك بمساعدة روسيا التي نقلت لها مواد بيولوجية"، بحسب (تاس).

إلى ذلك، أكدت هايلي، أن "الولايات المتحدة تملك أدلة على انتهاكات مستمرة وواسعة النطاق" من قبل روسيا للعقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية.

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