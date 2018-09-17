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مباشر | حوار خاص مع جميل مجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية سابقا

شؤون فلسطينية

جماهير أريحا والأغوار يعبرون عن تضامنهم مع الخان الأحمر

جماهير أريحا والأغوار يعبرون عن تضامنهم مع الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
قال جهاد أبو العسل محافظ اريحا والاغوار ان الشعب الفلسطيني صامد على ارضه يدافع عن حقوقه في الحرية والاستقلال مؤكدا على ان الإجراءات والممارسات لن تحطم صمود الشعب الفلسطيني وارادته بالحرية والانعتاق من الاحتلال وذلك خلال مشاركته مساء اليوم في الاعتصام التضامني المفتوح مع تجمع الخان الاحمر السكاني بمشاركة مختلف الفعاليات الشعبية والرسمية والقوى الوطنية في محافظة اريحا والاغوار وبحضور رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف.

وشدد المحافظ أبو العسل على ان الممارسات الإسرائيلية في الخان الاحمر ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة لن تنال من عزيمة شعبنا وقيادته التاريخية التي تحافظ على الثوابت الفلسطينية وأضاف سنبق جميعا خلف الرئيس صخرة صلب تتكسر كل محاولات الإدارة الامريكية لابتزازنا سياسيا واقتصاديا مؤكدا ان التهديدات الامريكية لن ترهبنا ولن تثنينا عن انتزاع حقوقنا الوطنية الثابت.

وقال الوزير عساف ان معركتنا مع الاحتلال هي معركة الحرية والاستقلال وقف الاستيطان والعربدة الإسرائيلية والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وإرادة شعبنا بالصمود والحياة سوف تنتصر مؤكدا على أهمية الفعاليات الشعبية للتضامن مع الخان الأحمر والذي يمنع تنفيذ مخططاتها لتهجير التجمعات البدوية الأخرى.

وأكد عيد أبو داهوك رئيس تجمع الخان الأحمر، على صمود أهالي الخان وتمسكهم بارضهم، وقال ان محاولات الاحتلال لن تثنيهم عن البقاء على ارضهم مثمنا التضامن الشعبي الكبير من كل محافظات الوطن.

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