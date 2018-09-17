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شؤون فلسطينية

الصندوق الإنساني يقرر صرف مليون دولار لتفادي انهيار الخدمات بغزة

الصندوق الإنساني يقرر صرف مليون دولار لتفادي انهيار الخدمات بغزة
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المنسق الإنساني جيمي ماكغولدريك، اليوم الإثنين، عن صرف مليون دولار من الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية لمنع انهيار الخدمات المنقِذة للحياة في قطاع غزة.

وقال ماكغولدريك: إنه سيخصَّص هذا المبلغ لبرنامج وقود الطوارئ الذي تديره الأمم المتحدة، والذي يؤمِّن وقود الطوارئ لتشغيل مولدات الكهرباء الاحتياطية بصورة رئيسية، فيما يقرب من 250 منشأة حيوية من المنشآت الصحية ومنشآت المياه والصرف الصحي في قطاع غزة.
 
وأضاف: "هذا المبلغ ضروري للحيلولة دون وقوع انهيار الخدمات بكاملها ومنع احتمالية تفشي الأمراض، ولسوء الحظ، يأتي هذا المبلغ في ظل غياب الإجراءات من جانب السلطات المعنيّة، التي تتحمّل المسؤولية عن رفاه سكان قطاع غزة، أو دعم يمكن التنبّؤ به من المانحين"، وفق تعبيره.
 
وأشار إلى أنه، استُنفذت الأموال التي جرى التبرع بها لوقود الطوارئ خلال العام 2018، وقدّمت الأمم المتحدة آخر ما تبقّى لديها من مخزون في يوم 5 أيلول/ سبتمبر.

وتابع: مع هذا المبلغ، ما تزال الحاجة قائمةً لتقديم دعم إضافي قدره 2 مليون دولار على الأقل لتغطية الحد الأدنى من الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي التي تعتمد على وقود الطوارئ حتى نهاية العام 2018.
 
وقال ماكغولدريك: إن "مبلغًا قدره 1 مليون دولار سيدعم تقديم الخدمات المنقِذة للحياة لفترة تقارب شهرًا ونصف على صعيد الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الحيوية. ولكن من المطلوب اتخاذ إجراءات إضافية بصورة عاجلة لضمان تقديم وقود الطوارئ على أساس مستدام. فلا يجوز حرمان الأُسر الفلسطينية في غزة من الوصول إلى الخدمات الأساسية"، وفق بيان ماكغولدريك.

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