صحيفة أمريكية: السعودية ستعدم ثلاثة دعاة مؤثرين

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن المملكة العربية السعودية، تدرس إعدام ثلاثة من الدعاة المؤثرين.وأفاد تقرير الصحيفة الأمريكية، بأن الملك سلمان بن عبد العزيز، ونجله الأمير محمد بن سلمان، سجنا عددا من الناشطين ورجال الأعمال ومسؤولين حكوميين، كجزء من الجهود التي يقومان بها لإعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد السعوديين.وأضافت الصحيفة، أن الدعاة السعوديين يمثلون قوة في حد أنفسهم، ولديهم بسلطة أكبر من سلطة الذين اعتقلوا في حملات الاعتقالات الأخيرة، فالدعاة الذين تم سجنهم هم من أكثر الدعاة شعبية، ولهم متابعون بالملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، فسلمان العودة له 14 مليون معجب على موقع (تويتر)، وهناك عوض القرني وعلي العمري.وتنقل الصحيفة عن مسؤول سعودي بارز، قوله: إن الدعاة "يتعرضون للتحقيق؛ لكونهم خطرا على المجتمع، ولأنهم ينتمون إلى منظمات (إرهابية)، مشيرا إلى أن القضاء السعودي مستقل، ولن يكون لولي العهد أي دور في الحكم ولا العقوبة التي ستفرض عليهم.وأضاف المسؤول: "لا أحد في السعودية يحقق معه بسبب مواقفه السياسية.. اعتقال هؤلاء وغيرهم هو جزء من رغبة المملكة مع المجتمع الدولي في بذل الجهود لمواجهة التطرف الذي يعاني منه العالم ومواجهة الإرهاب بأشكاله كلها".ونفى المسؤول أن يكون اعتقال الدعاة بسبب آرائهم تجاه قطر، وأكد أنه سمح للمعتقلين بالاتصال مع المحامين، وقال إن لديهم الحق في الاستئناف على الحكم الصادر ضدهم.