مصادر محلية: متظاهرون يخطفون سلاح جندي إسرائيلي بعد اقتحام قاعدة زيكيم العسكرية.. والاحتلال ينفي

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، بأن المتظاهرين قرب موقع (زيكيم) العسكري، تمكنوا مساء اليوم الاثنين، من اقتحام بوابة الموقع، وخطف سلاح جندي إسرائيلي.وقال موقع (شهاب) المقرب من حركة حماس: تمكن المتظاهرون من اقتحام بوابة قاعدة (زيكيم) العسكرية، خلف السياج الفاصل شمال قطاع غزة، واغتنموا سلاح جندي إسرائيلي، ثم قاموا بتسليمه للمقاومة الفلسطينية".إلى ذلك، نفى مصدر عسكري في القيادة الجنوبية الإسرائيلية، خلال حديثه لموقع (حدشوت 24) الإسرائيلي، فقدان أحد جنوده لسلاح، قائلًا: "لم يتم الاستيلاء على أي أسلحة من جنودنا خلال الأحداث التي حصلت مساء اليوم قرب قاعدة زيكيم".وقال موقع في خبر آخر: خلافًا لجميع التقارير المتداولة، حول قاعدة (زيكيم)، فإنه لا يوجد أي حدث أمني فيها، فالطريق مفتوح وكل شيء طبيعي، واعتيادي.