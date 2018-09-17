شاهد: مشادات كلامية داخل البرلمان العراقي بسبب "هارون الرشيد" وابنه "المأمون"

رام الله - دنيا الوطنشهد البرلمان العراقي، مشادات كلامية بين عدد من نوابه بعد حديث لرئيس البرلمان السابق عن أن بغداد عاشت عصرها الذهبي في زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد ونجله المأمون.واحتج النائب عمار طعمة رئيس كتلة الفضيلة على ما قاله رئيس البرلمان العراقي السابق محمد زيني بشأن ربط ازدهار العاصمة بغداد بعهدي هارون الرشيد والمأمون.ووجه طعمة حديثه إلى زيني، قائلاً: إن ربط بغداد بهارون والمأمون "وصمة عار"، بينما تعالت أصوات نواب آخرين وصفوا حديث رئيس كتلة الفضيلة بـ"الطائفية".لكن طعمة أكمل، قائلا: نحن لا ندافع عن قمع واستبداد، هذه ليست طائفية، وفي أعقاب ذلك، ثم تدخل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المنتخب حديثًا، محاولا إيقاف هذا الجدل، قائلا لطعمة: "وجهة نظرك مقبولة، لكننا عراقيون قبل الانتماء لأي طائفة أو قومية".وانتشر مقطع المشادة بين العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين وصفوه بـ"بداية إثارة النعرات الطائفية".