هزة أرضية تضرب شمال العراق

رام الله - دنيا الوطنضربت هزة أرضية، بقوة بلغت 4.3 درجات على مقياس ريختر، الاثنين، محافظة السليمانية شمال العراق.ونقلت وكالة (رويترز)، عن مصادر بهيئة الرصد الزلزالي العراقي قولها: أنه لم تعرف حجم الخسائر التي سببتها الهزة.وتشهد المناطق الشمالية الشرقية للعراق، من وقت لآخر مجموعة من الهزات الارضية، أدت بعضها الى مقتل واصابة عدد من المواطنين واخرى الى خسائر مادية كبيرة.