أردوغان: الطائرة القطرية ليست هدية لي

رام الله - دنيا الوطندافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قراره بقبول طائرة فاخرة من أمير قطر، في وقت تواجه فيه بلاده صعوبات اقتصادية.وقال أردوغان: إن الطائرة هدية لم يتم دفع أموال مقابلها، ومهداة للدولة التركية، وليس له بشكل شخصي، مشيرًا إلى أن أمير قطر تبرع بالطائرة للدولة التركية، بعد أن علم بأنها أبدت اهتماما بشرائها، مشيرا إلى أن قيمتها حوالي 500 مليون دولار.وأكد أنه "لن يحصل على نقود من تركيا، أقدم هذا هدية لتركيا، وهي تعاني من انخفاض حاد في قيمة العملة، وتضخم في خانة العشرات وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد.وأشار أردوغان، إلى أن الطائرة تخضع الآن لإعادة الطلاء، متابعًا: "بمجرد انتهاء ذلك سنسافر بها، لكنكم ستستقلون طائرة مملوكة للجمهورية التركية، ليست طائرتي"، وفق تعبيره.