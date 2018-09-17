شؤون فلسطينية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة
صورة من الحراك البحري اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة شبان فلسطينيين، برصاص الاحتلال عصر اليوم، خلال مشاركتهم بالحراك البحري الثامن على شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

كما أصيب شاب آخر، برصاص الاحتلال، شرق منطقة حجر الديك، شرقي مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال، أطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين المحتشدين على الحدود البحرية المقابلة لموقع (زكيم) العسكري الاسرائيلي.

إلى ذلك، قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: إنه ينبغي على الاحتلال الإسرائيلي، أن يعلم أننا لن نرضى على استمرار الحصار لأن شعبنا يعاني الويلات.

وأضافت الهيئة الوطنية: شعبنا متمسك برفع الحصار عن قطاع غزة برا وبحرا وجوا ولن يتخلى عن حق العودة وسنستمر في المسيرات حتى تحقيق كل أهدافها، متابعة: نطالب العالم أن يسمع أصوات المرضى والجرحى في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة

مصادر محلية: متظاهرون يخطفون سلاح جندي إسرائيلي بعد اقتحام قاعدة زيكيم العسكرية

مصادر محلية: متظاهرون يخطفون سلاح جندي إسرائيلي بعد اقتحام قاعدة زيكيم العسكرية

الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

وجيه أبو ظريفة: الشعب الفلسطيني سيسقط جميع مشاريع التصفية للقضية الوطنية

وجيه أبو ظريفة: الشعب الفلسطيني سيسقط جميع مشاريع التصفية للقضية الوطنية

بعد أن اتهم بوصفهما بالفصائل الـ&#34;أرزقية&#34;.. الشيخ: لم أدلي بتصريحات تُسيء للجبهتين &#34;الشعبية والديمقراطية&#34;

بعد أن اتهم بوصفهما بالفصائل الـ"أرزقية".. الشيخ: لم أدلي بتصريحات تُسيء للجبهتين "الشعبية والديمقراطية"

عهد التميمي تشارك في احتفالات &#34;عيد الإنسانية&#34; بفرنسا

عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا

قيادي فتحاوي: قبلنا بالتمكين التدريجي للحكومة والأمن بقطاع غزة لكن حماس رفضت

قيادي فتحاوي: قبلنا بالتمكين التدريجي للحكومة والأمن بقطاع غزة لكن حماس رفضت

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

وجيه أبو ظريفة: الشعب الفلسطيني سيسقط جميع مشاريع التصفية للقضية الوطنية

وجيه أبو ظريفة: الشعب الفلسطيني سيسقط جميع مشاريع التصفية للقضية الوطنية

عهد التميمي تشارك في احتفالات &#34;عيد الإنسانية&#34; بفرنسا

عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

منوعات

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: &#34;اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟&#34;

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: "اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟"

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة &#34;معفنين&#34;

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة "معفنين"

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

عربي

هزة أرضية تضرب شمال العراق

هزة أرضية تضرب شمال العراق

أردوغان: الطائرة القطرية ليست هدية لي

أردوغان: الطائرة القطرية ليست هدية لي

بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية

بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة