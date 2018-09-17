إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأصيب أربعة شبان فلسطينيين، برصاص الاحتلال عصر اليوم، خلال مشاركتهم بالحراك البحري الثامن على شاطئ بحر شمال قطاع غزة.كما أصيب شاب آخر، برصاص الاحتلال، شرق منطقة حجر الديك، شرقي مدينة غزة.وكان جيش الاحتلال، أطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين المحتشدين على الحدود البحرية المقابلة لموقع (زكيم) العسكري الاسرائيلي.إلى ذلك، قالت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار: إنه ينبغي على الاحتلال الإسرائيلي، أن يعلم أننا لن نرضى على استمرار الحصار لأن شعبنا يعاني الويلات.وأضافت الهيئة الوطنية: شعبنا متمسك برفع الحصار عن قطاع غزة برا وبحرا وجوا ولن يتخلى عن حق العودة وسنستمر في المسيرات حتى تحقيق كل أهدافها، متابعة: نطالب العالم أن يسمع أصوات المرضى والجرحى في قطاع غزة.