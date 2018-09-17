شؤون فلسطينية

الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة و الاسكان د . مفيد الحساينة ، اليوم ، أن وزارته تسعى لعقد شراكات فعّالة مع الجانب الاردني في مجال تطوير البنية التحتية ، لما يملكونه من خبرة و باع طويل في تطوير هذا القطاع.

جاء ذلك خلال استقباله وزير الأشغال العامة الاردني يحيى الكسبي في مقر الوزارة في رام الله ، حيث يُنفذ الكسبي جولته في الاراضي الفلسطينية بهدف تحقيق التعاون في قطاع البنية التحتية.

و قال الحساينة أن الاردن قطعت شوطاً طويلاً في مجال تطوير قطاع البنية التحتية، مؤكداً على أهمية التعاون معهمو الاستفادة من الخبرات المتراكمة لانشاء بنية تحتية ذات مستوى رفيع ، تُساهم في تطوير الحياة الاقتصادية و تسهيل حياة المواطنين.

من جهته قال الكسبي أنّه يثمن الشراكة و التعاون مع الجانب الفلسطيني لتبادل الخبرات في الأمور المشتركة، مؤكداً أن الاردن على أتمّ الأستعداد كما كانت دوماً لأن تقف بجانب الفلسطينيين في كافة المجالات، مضيفاً بذات الوقت أن الجانب الفلسطيني حقق نجاحاً ملحوظاً في مجال تطوير شبكة الطرق والارتقاء بها الى مستويات مرتفعة.

يذكر أن وزير الأشغال الاردني ينفذ جولة سيزور من خلالها عدة محافظات و الاطلاع على مشاريع البنية التحتية فيها ، و عقد لقاءات استشارية مع عدد من المؤسسات الرسمية و الأهلية.

أخبار ذات صلة

مصادر محلية: متظاهرون يخطفون سلاح جندي إسرائيلي بعد اقتحام قاعدة زيكيم العسكرية

مصادر محلية: متظاهرون يخطفون سلاح جندي إسرائيلي بعد اقتحام قاعدة زيكيم العسكرية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

وجيه أبو ظريفة: الشعب الفلسطيني سيسقط جميع مشاريع التصفية للقضية الوطنية

وجيه أبو ظريفة: الشعب الفلسطيني سيسقط جميع مشاريع التصفية للقضية الوطنية

بعد أن اتهم بوصفهما بالفصائل الـ&#34;أرزقية&#34;.. الشيخ: لم أدلي بتصريحات تُسيء للجبهتين &#34;الشعبية والديمقراطية&#34;

بعد أن اتهم بوصفهما بالفصائل الـ"أرزقية".. الشيخ: لم أدلي بتصريحات تُسيء للجبهتين "الشعبية والديمقراطية"

عهد التميمي تشارك في احتفالات &#34;عيد الإنسانية&#34; بفرنسا

عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا

قيادي فتحاوي: قبلنا بالتمكين التدريجي للحكومة والأمن بقطاع غزة لكن حماس رفضت

قيادي فتحاوي: قبلنا بالتمكين التدريجي للحكومة والأمن بقطاع غزة لكن حماس رفضت

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

إصابة خمسة شبان برصاص الاحتلال شمال وشرق قطاع غزة

الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

وجيه أبو ظريفة: الشعب الفلسطيني سيسقط جميع مشاريع التصفية للقضية الوطنية

وجيه أبو ظريفة: الشعب الفلسطيني سيسقط جميع مشاريع التصفية للقضية الوطنية

عهد التميمي تشارك في احتفالات &#34;عيد الإنسانية&#34; بفرنسا

عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

منوعات

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: &#34;اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟&#34;

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: "اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟"

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة &#34;معفنين&#34;

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة "معفنين"

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

عربي

هزة أرضية تضرب شمال العراق

هزة أرضية تضرب شمال العراق

أردوغان: الطائرة القطرية ليست هدية لي

أردوغان: الطائرة القطرية ليست هدية لي

بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية

بوتفليقة يقيل قائدي القوات البرية والجوية

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة