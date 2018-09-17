الحساينة يبحث مع نظيره الأردني سبل التعاون في مجال تطوير البنية التحتية

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الأشغال العامة و الاسكان د . مفيد الحساينة ، اليوم ، أن وزارته تسعى لعقد شراكات فعّالة مع الجانب الاردني في مجال تطوير البنية التحتية ، لما يملكونه من خبرة و باع طويل في تطوير هذا القطاع.جاء ذلك خلال استقباله وزير الأشغال العامة الاردني يحيى الكسبي في مقر الوزارة في رام الله ، حيث يُنفذ الكسبي جولته في الاراضي الفلسطينية بهدف تحقيق التعاون في قطاع البنية التحتية.و قال الحساينة أن الاردن قطعت شوطاً طويلاً في مجال تطوير قطاع البنية التحتية، مؤكداً على أهمية التعاون معهمو الاستفادة من الخبرات المتراكمة لانشاء بنية تحتية ذات مستوى رفيع ، تُساهم في تطوير الحياة الاقتصادية و تسهيل حياة المواطنين.من جهته قال الكسبي أنّه يثمن الشراكة و التعاون مع الجانب الفلسطيني لتبادل الخبرات في الأمور المشتركة، مؤكداً أن الاردن على أتمّ الأستعداد كما كانت دوماً لأن تقف بجانب الفلسطينيين في كافة المجالات، مضيفاً بذات الوقت أن الجانب الفلسطيني حقق نجاحاً ملحوظاً في مجال تطوير شبكة الطرق والارتقاء بها الى مستويات مرتفعة.يذكر أن وزير الأشغال الاردني ينفذ جولة سيزور من خلالها عدة محافظات و الاطلاع على مشاريع البنية التحتية فيها ، و عقد لقاءات استشارية مع عدد من المؤسسات الرسمية و الأهلية.