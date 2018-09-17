السفير اللوح يلتقي محافظ القاهرة ويهنئه بالمنصب الجديد

رام الله - دنيا الوطنزار سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، اللواء خالد عبد العال، لتهنئته على توليه منصبه الجديد محافظاً للقاهرة في مقر محافظ القاهرة.وتمنّى السفير دياب اللوح، للمحافظ النجاح في مهامه الجديدة، والحفاظ على الوجه الحضاري لمصر العظيمة التي كانت ومازالت تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه العادلة وحقوقه المشروعة.من جهته عبّر المحافظ عن تقديره و امتنانه لهذه الزيارة، مؤكداً على موقف مصر الداعم لكفاح الشعب الفلسطيني و حقوقه الوطنية المشروعة.و قدم السفير دياب اللوح خلال الزيارة لوحة القدس و قبة الصخرة المصدفة هدية تذكارية للمحافظ بإسم الرئيس محمود عباس، بمرافقة المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة الدكتور محمد خالد الأزعر، والمستشار الطبي الدكتور حسام طوقان ، ومدير مكتب السفير تامر عواجة.