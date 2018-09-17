شؤون فلسطينية

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة

صور: الضابطة الجمركية تضبط خمسة أطنان من المخللات الفاسدة
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت طواقم الضابطة الجمركية، ولجنة السلامة العامة (الإقتصاد الوطني، ومديرية الصحة، ممثل المحافظة) معمل لتصنيع المخللات وضبطت 5.5 طن من المخللات الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي في بلدة عتيل شمال طولكرم.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية أنه بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود مخللات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل معمل لإنتاج المواد الغذائية في بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم، توجهت طواقم الضابطة الجمركية ومديريتي الإقتصاد الوطني والصحة على الفور للمكان.

 واثناء البحث والفحص تم ضبط 5.5 طن من المخللات الفاسدة ويوجد عليها علامات عفن وتنبعث منها روائح نتنة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبناء عليه تم إيقاف المعمل بقرار من لجنة السلامة العامة عن العمل والتحفظ على المضبوطات حسب الأصول وتحويل الملف الى نيابة الجرائم الإقتصادية لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.







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