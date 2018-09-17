الأﺭﺻﺎﺩ الإﺳﺮﺍﺋﻴﻠية: ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ

رام الله - دنيا الوطنأكد الراصد الجوي ناحوم مليك، أنّ فصل الشتاء المقبل، سيكون ممطرًا أكثر من المعتاد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.وقال ناحوم لموقع (يديعوت آحرنوت): إن كمية الأمطار على الأقل في القسم الأول من الموسم الشتوي ستكون أعلى من المعدّل، لذا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا فقط توقّع ولكن هذه المرّة بالذات نحن نرى بأننا مقبلون على فترة جيّدة نسبيًا.وحول توقعاته بشأن احتمالات تساقط الثلوج على مدينة القدس خلال فصل الشتاء، قال الراصد ناحوم مليك: بالتأكيد هنالك فرصة كبيرة لحدوث ذلك.وعن بحيرة طبريا قال: كي تمتلئ البحيرة يجب أن تكون هناك أيّام ممطرة متتالية لكي لا تمتص الأرض مياه الأمطار، مضيفًا: نحن نرى حسب التوقعات أنّه ابتداء من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ستكون الفرصة مهيئة لسقوط كمية جيّدة من الأمطار والفرصة موجودة أيضًا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين.