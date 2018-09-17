عاجل

  • الهيئة الوطنية: نقول للأطراف المعنية بالتوصل للتهدئة أنه لابد من انهاء حصار غزة

  • الهيئة الوطنية: الحراك الشعبي البحري تأكيدًا على رسالة شعبنا الفلسطيني المطالب بنيل حريته

  • إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرقي جحر الديك شرق مدينة غزة

دولي

الأﺭﺻﺎﺩ الإﺳﺮﺍﺋﻴﻠية: ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ

الأﺭﺻﺎﺩ الإﺳﺮﺍﺋﻴﻠية: ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الراصد الجوي ناحوم مليك، أنّ فصل الشتاء المقبل، سيكون ممطرًا أكثر من المعتاد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال ناحوم لموقع (يديعوت آحرنوت): إن كمية الأمطار على الأقل في القسم الأول من الموسم الشتوي ستكون أعلى من المعدّل، لذا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذا فقط توقّع ولكن هذه المرّة بالذات نحن نرى بأننا مقبلون على فترة جيّدة نسبيًا.

وحول توقعاته بشأن احتمالات تساقط الثلوج على مدينة القدس خلال فصل الشتاء، قال الراصد ناحوم مليك: بالتأكيد هنالك فرصة كبيرة لحدوث ذلك.

وعن بحيرة طبريا قال: كي تمتلئ البحيرة يجب أن تكون هناك أيّام ممطرة متتالية لكي لا تمتص الأرض مياه الأمطار، مضيفًا: نحن نرى حسب التوقعات أنّه ابتداء من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، ستكون الفرصة مهيئة لسقوط كمية جيّدة من الأمطار والفرصة موجودة أيضًا في تشرين الثاني/ نوفمبر، وكانون الأول/ ديسمبر المقبلين.

أخبار ذات صلة

هل دعا غاندي النساء للامتناع عن المعاشرة الحميمية؟ وكيف كانت علاقته بزوجته؟

هل دعا غاندي النساء للامتناع عن المعاشرة الحميمية؟ وكيف كانت علاقته بزوجته؟

أوكرانيا: حجاج يهود يحرقون الصليب ويفرضون شعائرهم الدينية

أوكرانيا: حجاج يهود يحرقون الصليب ويفرضون شعائرهم الدينية

إيران: (تويتر) أغلقت حسابات قانونية وتركت حسابات مناهضة للحكومة

إيران: (تويتر) أغلقت حسابات قانونية وتركت حسابات مناهضة للحكومة

غضب في أوكرانيا بعد حرق حجاج يهود للصليب ضمن شعائر دينية

غضب في أوكرانيا بعد حرق حجاج يهود للصليب ضمن شعائر دينية

هذا ما حصلت عليه غواتيمالا مقابل نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

هذا ما حصلت عليه غواتيمالا مقابل نقل سفارتها من تل أبيب للقدس

ارتفاع عدد قتلى (فلورنس) في أمريكا إلى 17 شخصاً

ارتفاع عدد قتلى (فلورنس) في أمريكا إلى 17 شخصاً

امرأة تتهم مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا بسوء السلوك الجنسي

امرأة تتهم مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا بسوء السلوك الجنسي

صحيفة &#34;ذي صان&#34;: سويسرا تمنح أموالا بالمجان لمواطنيها

صحيفة "ذي صان": سويسرا تمنح أموالا بالمجان لمواطنيها

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

عهد التميمي تشارك في احتفالات &#34;عيد الإنسانية&#34; بفرنسا

عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

شرطة بيت لحم تكشف مُلابسات قضية نصب واحتيال بقيمة 150 ألف شيكل

شرطة بيت لحم تكشف مُلابسات قضية نصب واحتيال بقيمة 150 ألف شيكل

وزارة العمل تُسلّم شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين

وزارة العمل تُسلّم شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين

النائب العام يُشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة

النائب العام يُشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة

الخارجية: البروفيسور الفرنسي الأمريكي رومانو يحضر والسفير الأمريكي فريدمان يغيب

الخارجية: البروفيسور الفرنسي الأمريكي رومانو يحضر والسفير الأمريكي فريدمان يغيب

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

منوعات

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: &#34;اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟&#34;

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: "اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟"

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة &#34;معفنين&#34;

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة "معفنين"

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

عربي

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

السيسي: لم نُسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة منذ 2016

السيسي: لم نُسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة منذ 2016

السعودية تشهد حالة واحدة مصابة بالكوليرا

السعودية تشهد حالة واحدة مصابة بالكوليرا

مطار صنعاء والرواتب.. شروط الحوثي تستبق لقاءات غريفيث

مطار صنعاء والرواتب.. شروط الحوثي تستبق لقاءات غريفيث