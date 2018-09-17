بعد أن اتهم بوصفهما بالفصائل الـ"أرزقية".. الشيخ: لم أدلي بتصريحات تُسيء للجبهتين "الشعبية والديمقراطية"
رام الله - دنيا الوطن
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أنه أدلى بأي تصريحات صحفية، تُسئ للجبهتين الشعبية والديمقراطية.
وقال الشيخ: إنه لم يدل بأي تصريحات حول الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، كما لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن قيادات الجبهتين، داعيًا وسائل الإعلام لتوخي الحذر في هذا الوقت الحساس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
يذكر، أن بعض وسائل الاعلام، قد نقلت عن حسين الشيخ قوله: إن الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية فصائل "أرزقية".
نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، أنه أدلى بأي تصريحات صحفية، تُسئ للجبهتين الشعبية والديمقراطية.
وقال الشيخ: إنه لم يدل بأي تصريحات حول الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، كما لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن قيادات الجبهتين، داعيًا وسائل الإعلام لتوخي الحذر في هذا الوقت الحساس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
يذكر، أن بعض وسائل الاعلام، قد نقلت عن حسين الشيخ قوله: إن الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية فصائل "أرزقية".
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