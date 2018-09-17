عهد التميمي تشارك في احتفالات "عيد الإنسانية" بفرنسا

رام الله - دنيا الوطنشاركت الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، في فعاليات "عيد الإنسانية" السنوي المنظم من قبل الحزب الشيوعي الفرنسي في الضاحية الباريسية.وبذل الحزب جهودا كبيرة لضمان مشاركة عهد، الذي باتت أيقونة للمقاومة الفلسطينية، وحضورها إلى فرنسا، لتتحدث عن مآسي الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.