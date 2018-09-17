تقديرات استخباراتية إسرائيلية: حماس تمتلك أكثر من 20 ألف صاروخ وقذيفة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننقل موقع (حدشوت 24)، عن مسؤول عسكري في الجيش الإسرائيلي، قوله: إن الجناح العسكري لحركة حماس، يمتلك عشرات الآلاف من الصواريخ والقذائف التي ستوجه صوب إسرائيل، والمستوطنات القريبة من قطاع غزة، حال اندلعت مواجهة عسكرية لاحقًا.واستند المسؤول العسكري الإسرائيلي، على تقديرات استخبارية، حيث أكد أن تلك التقديرات، ترجح بأن حركة حماس تمتلك أكثر من 20.000 صاروخ وقذيفة في قطاع غزةوحذر المسؤول "الذي لم يتم الإفصاح عن هويته"، حكومة بلاده، من تعاظم قوة حركة حماس، على المستوى الصاروخي، لافتًا إلى أن الوضع الحالي خطير وحساس للغاية، وفي كل لحظة يمكن أن تتدحرج الأمور نحو مواجهة عسكرية واسعة ما بين الجيش الإسرائيلي، والمقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.