الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

من قضية (أونروا) وعقد مؤتمر وزاري بهذا الخصوص، والمشاركة في مؤتمر روما.



وبحث الحمد الله مع الرزاز، تعزيز التعاون في مجالات التربية والتعليم والصحة والاقتصاد والزراعة، بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى، حيث تم الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستيراد من الأردن لنصف مليار دولار،

بالإضافة إلى إقامة المنطقة اللوجستية بين فلسطين والأردن، وإنشاء شركة التسويق الزراعي، وإنشاء شركة للحج والعمرة، وزيادة كميات الكهرباء من الأردن، والاستثمارات المشتركة في المناطق الصناعية، وقدم الحمد الله الشكر لزيادة الاردن عدد المنح الدراسية المقدمة للطلبة الفلسطينيين، واستمرار العمل لتوسيع مجالات التعاون لتشمل مجالات أخرى، ذات الاهتمام المشترك.



وتم الاتفاق على ضرورة الإسراع في تنفيذ كافة التفاهمات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين وعددها 22، ووجه الحمد الله الدعوة باسم الرئيس محمود عباس لعقد الاجتماع السادس للجنة العليا المشتركة الفلسطينية الأردنية العام المقبل في فلسطين.



وجدد الحمد الله تأكيده على حرص الرئيس محمود عباس على استقرار الأوضاع في الأردن، وتأكيده على أن أمن الأردن من أمن فلسطين، وأن القيادة الفلسطينية تقف إلى جانب القيادة الأردنية في مواجهة واجتثاث الإرهاب.



وحضر الاجتماع عن الجانب الفلسطيني، أمين عام مجلس الوزراء، صلاح عليان، ووزير المالية والتخطيط، شكري بشارة، ووزير الصحة، جواد عواد، ووزير التربية والتعليم، صبري صيدم، ووزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، ووزير الزراعة، سفيان سلطان، ووزير العمل، مأمون أبو شهلة، ورئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، ومدير عام المعابر والحدود، نظمي مهنا، وسفير فلسطين لدى الأردن، عطا الله خيري.



وحضر الاجتماع عن الجانب الأردني، وزير العمل، سمير مراد، ووزير الصحة، محمود الشياب، ووزير الزراعة، خالد حنيفات، ووزير الداخلية، سمير المبيضين، ووزير المالية، عز الدين كنكارية، ووزير الصناعة، طارق الحموري، ووزيرة الطاقة، هالة زواتي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي، ماري قعوار، وامين عام رئاسة الوزراء، عبد الله العدوان، وأمين عام مجلس الوزراء، سامي الداوود، وأمين عام وزارة التربية والتعليم، سامي سلايطة.



رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله، على رأسوفد وزاري، نظيره الأردني د. عمر الرزاز، ووزراء في الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عمان، حيث بحث معه تكريس التعاون المشترك ما بين البلدين على صعيد العديد من القطاعات.ونقل الحمد الله، تحيات الرئيس محمود عباس للأردن ملكاً وحكومة وشعباً، مثمناً دور الأردن الشقيق في دعم القضية الفلسطينية، ومشيداً بموقف الأردن من (صفقة القرن)، ورفض المساس بالقدس واللاجئين، ودعم توجهات القيادة الفلسطينية نحو الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.وثمن الحمد الله، الرعاية الهاشمية وحفاظها على عروبة القدس ودعم صمود أبنائها، والتي أطرتها الاتفاقية التاريخية التي وقعها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع الرئيس محمود عباس، والتي تعيد التأكيد على الوصاية والرعاية الهاشمية لكافة الأماكن المقدسة في القدس الشريف، بالإضافة إلى موقف الأردن مؤخراً