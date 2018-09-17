شؤون فلسطينية

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي
رام الله - دنيا الوطن
لتقى النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم الإثنين، بوفد من مكتب ممثل الاتحاد الاوروبي ممثلا برئيس قسم ادارة الحوكمة السيد جوريس هيرن، ومديرة برنامج العدالة – سلطة القانون السيدة سيمونا جالوتا.

وقدم د. أحمد برّاك شرحا حول تطلعات النيابة العامة المستقبلية، وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية، مثمنا الجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في دعم الشعب الفلسطيني في أكثر من مجال.

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