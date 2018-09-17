شرطة بيت لحم تكشف مُلابسات قضية نصب واحتيال بقيمة 150 ألف شيكل

كشفت الشرطة اليوم، عن قضية نصب واحتيال على امرأتين بمبلغ 150 ألف شيكل، ونصف كيلو ذهب، من خلال ممارسة السحر والشعوذة، وتمكنت من إلقاء القبض على المشتبه به في بيت لحم.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامـة والإعلام بالشرطة، بأنه وبعد ورود شكوى من قبل امرأتين من سكان بيت لحم قبل عدة أيام، مفادها قيام شخص من سكان المحافظة بالنصب والاحتيال عليهما وأخذ مبلغ 150 ألف شيكل، بالإضافة إلى نصف كيلو ذهب مقابل ممارسة الشعوذة، وبعد إجراءات البحث والتحري، وجمع المعلومات، تم الاشتباه بشخص من سكان المحافظة، حيث تم إلقاء القبض عليه.





وأكد البيان، أنه تم تحويل المشتبه به إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصولاً.

رام الله - دنيا الوطن