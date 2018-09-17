شؤون فلسطينية

وزارة العمل تُسلّم شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين

وزارة العمل تُسلّم شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت وزارة العمل- الإدارة العامة للتشغيل، اليوم، شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين للعمل في مجال توفير فرص عمل في السوق الداخلية والخارجية، وهما: "الشركة المحلية لخدمات العمال" ومقرها الخليل، و"شركة المجموعة الأولى للاستثمار والتجارة العامة" ومقرها سلفيت، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة لمنح الترخيص من قبل وزارة العمل الفلسطينية.

جاء ذلك، بحضور، سامر سلامة، وكيل الوزارة، ورامي مهداوي، مديرعام التشغيل، ورئيس لجنة ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة، وعبد الكريم مرداوي، رئيس وحدة تنظيم التشغيل الخارجي، ومنسق اللجنة الفنية، وعاصم أبو بكر، مدير دائرة تنمية التشغيل، وجهاد شروف القائم بأعمال رئيس الوحدة القانونية، وممثلين عن مكاتب التشغيل المرخصة، في مقر الوزارة.

وقال سلامة: إن الوزارة تسعى لمأسسة وتأطير العمل مع الكثير من الدول لاسيما دول الخليج، وهناك تطلعات لفتح آفاق تعاون جديدة مع ليبيا والجزائر وألمانيا من خلال المؤسسات الدولية، بهدف توفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل من خلال مكاتب التشغيل المرخصة من الوزارة.

وتحدث سلامة عن أهمية الكفالة البنكية لمكاتب التشغيل، التي من شأنها تأمين الحماية لهذه المكاتب وكذلك المواطنين. 

ولفت مهداوي إلى أن ترخيص مكاتب التشغيل الخاصة يأتي ضمن رؤية الإدارة العامة للتشغيل في مكافحة البطالة، مشيرا إلى أن البطالة في المجتمع الفلسطيني في تزايد، ما يتطلب التفكير بأدوات جديدة لمواجهتها، مثل: فتح أسوق عمل في الخارج للأيدي العاملة، وكذلك تشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى دعم القطاع التعاوني.

بدوره، شدد مرداوي على ضرورة التزام مكاتب التشغيل الخاصة المرخصة بقرار وزير العمل رقم ( 2) لسنة 2018، بشأن
 بدل الأتعاب والبدلات التي تتقاضاها هذه المكاتب في فلسطين، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في محاربة سماسرة تصاريح العمل، الذين يستغلون العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر.

من جهتهم، شكر ممثلو مكاتب التشغيل، الوزارة على تذليل الصعوبات للحصول على الترخيص، آملين بفتح آفاق عمل للخريجين الجدد وأصحاب الخبرات خارج فلسطين، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل الأيدي العاملة. 

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