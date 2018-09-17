شؤون فلسطينية

النائب العام يُشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة

النائب العام يُشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد من النيابة العامة، برئاسة النائب العام المستشار د. أحمد براك، في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة، والذي عقد في مدينة جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا تحت عنوان"استقلالية النيابة العامة"، وذلك بمشاركة رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، ياسر حماد، ورئيس نيابة رام الله، أشرف مشعل، ومسؤولة العلاقات الدولية في مكتب النائب العام، مجد أبو عبيد.

حيث قدم النائب العام خلال المؤتمر، ورقة عمل النيابة العامة لدولة فلسطين بعنوان "أعضاء النيابة العامة بين المساءلة والاستقلالية".

كما التقى النائب العام بعدد من النواب العموم لعدد من نيابات الدول، التي بلغ عددها 99 وفداً مُشاركاً في فعاليات المؤتمر، والذي يناقش تفعيل آليات تعاون حديثة بين مكاتب الادعاء العام في دول العالم.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت النيابة العامة لدولة فلسطين ممثلة بالنائب العام د. براك مذكرتي تفاهم وتعاون قضائي مع كل من النيابة العامة للمملكة النرويجية، وجمهورية مالطا، تهدفان لتعزيز التعاون القضائي مع نيابات دول العام، بالإضافة إلى تعزيز الهوية الدولية للنيابة العامة، مما سينعكس إيجاباً على تطوير مهارات أعضاء النيابة في دولة فلسطين، عدا عن تذليل العقبات في مسائل طلبات المساعدة القضائية، وقد تلقت النيابة العامة دعوة لحضور المؤتمر القادم في الأرجنتين.

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