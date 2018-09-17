شؤون فلسطينية

الخارجية: البروفيسور الفرنسي الأمريكي رومانو يحضر والسفير الأمريكي فريدمان يغيب

الخارجية: البروفيسور الفرنسي الأمريكي رومانو يحضر والسفير الأمريكي فريدمان يغيب
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال المتضامن البروفيسور الفرنسي الأمريكي رومانو، بسبب تضامنه مع (الخان الأحمر)، وقرار الاحتلال بترحيله، بحجة لا تمت للقانون بصلة، وبادعاء مُلفق "شبهة عرقلة عمل شرطي"، في تأكيدٍ جديد على أن ما تُسمى "المحاكم الإسرائيلية " هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة بشكلٍ مستمر في تبرير جرائمه وتدابيره العنصرية، وفي التغطية عليها. 

وأكدت الوزارة، أن وجود الشرطي الإسرائيلي "المزعوم" على الأرض الفلسطينية الخاصة في منطقة (الخان الأحمر) هو الذي يُعرقل حياة المواطنين الفلسطينيين، وليس وجود المُتضامن الفرنسي، الذي يقف مع أبناء شعبنا، ضد هدم الخان الأحمر وترحيل مواطنيه.

 وأوضحت، أن توجيه هكذا تُهمة للبروفيسور رومانو تعبير عن غطرسة الاحتلال وإفلاس المسؤولين الإسرائليين، ويعكس في ذات الوقت حجم التمييز العنصري، الذي تمارسه محاكم الاحتلال ضد أبناء شعبنا.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على قرارات الاحتلال التعسفية بات يُشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والتي ترتقي في حالات كثيرة منها إلى مستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية. 

وتساءلت الوزارة: أين "تغريدات" سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل من قرار ترحيل المتضامن الفرنسي؟ أم أنه يطلُ علينا بمواقفه وتصريحاته وتغريداته لصالح الاحتلال والمستوطنين فقط، وبالتالي يكرس جهده وعمله في تسويق رواية الاحتلال والدفاع عن سياساته، ولا يعنيه أمر معاناة شعبنا، وما يتكبده من آلام جراء الاحتلال وتدابيره الاستعمارية العنصرية. 

أخبار ذات صلة

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

هل تأجر &#34;عدنان مجلي&#34; مكتب منظمة التحرير بواشنطن لصالح (الكونغرس الفلسطيني)؟

هل تأجر "عدنان مجلي" مكتب منظمة التحرير بواشنطن لصالح (الكونغرس الفلسطيني)؟

شرطة بيت لحم تكشف مُلابسات قضية نصب واحتيال بقيمة 150 ألف شيكل

شرطة بيت لحم تكشف مُلابسات قضية نصب واحتيال بقيمة 150 ألف شيكل

وزارة العمل تُسلّم شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين

وزارة العمل تُسلّم شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين

النائب العام يُشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة

النائب العام يُشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

المالكي يدعو فرنسا لإعادة تفعيل مؤتمر السلام الدولي

المالكي يدعو فرنسا لإعادة تفعيل مؤتمر السلام الدولي

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

الحمد الله يلتقي نظيره الأردني على رأس وفد وزاري في عمّان

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

النائب العام يلتقي بوفد من الاتحاد الاوروبي

شرطة بيت لحم تكشف مُلابسات قضية نصب واحتيال بقيمة 150 ألف شيكل

شرطة بيت لحم تكشف مُلابسات قضية نصب واحتيال بقيمة 150 ألف شيكل

وزارة العمل تُسلّم شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين

وزارة العمل تُسلّم شهادتي ترخيص لمكتبي تشغيل خاصين

النائب العام يُشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة

النائب العام يُشارك في الاجتماع الثالث والعشرين للرابطة الدولية لأعضاء النيابة

الخارجية: البروفيسور الفرنسي الأمريكي رومانو يحضر والسفير الأمريكي فريدمان يغيب

الخارجية: البروفيسور الفرنسي الأمريكي رومانو يحضر والسفير الأمريكي فريدمان يغيب

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس

المالكي يدعو فرنسا لإعادة تفعيل مؤتمر السلام الدولي

المالكي يدعو فرنسا لإعادة تفعيل مؤتمر السلام الدولي

منوعات

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

شاهد كيف احتفلت اللبنانية نورهان بطلاقها من زوجها

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

تسريب صور لغادة عادل في سهرة خاصة بعد الطلاق

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

بعد نقلها للمستشفى.. سما المصري تكشف تفاصيل مرضها وتُحذر جمهورها

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: &#34;اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟&#34;

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: "اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟"

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة &#34;معفنين&#34;

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة "معفنين"

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

عربي

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

السيسي: لم نُسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة منذ 2016

السيسي: لم نُسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة منذ 2016

السعودية تشهد حالة واحدة مصابة بالكوليرا

السعودية تشهد حالة واحدة مصابة بالكوليرا

مطار صنعاء والرواتب.. شروط الحوثي تستبق لقاءات غريفيث

مطار صنعاء والرواتب.. شروط الحوثي تستبق لقاءات غريفيث