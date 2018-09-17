مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس





أناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار اوامره لسفر ابني لإجراء العملية.



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رام الله - دنيا الوطنانا المواطن اشرف ابو ناموس، والد الطفل كرم، الذي يعاني من ضيف بالحالب الاحليلي، اجريت له عمليتان، وهو بحاجة الى زراعة احليل.حيث اجريت له العملية الاولى في نابلس والثانية بغزة، ولكن دون جدوى، ويحتاج الى السفر لمستشفيات الاردن او الداخل.