المالكي يدعو فرنسا لإعادة تفعيل مؤتمر السلام الدولي

دعا وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، فرنسا إلى ضرورة تفعيل دورها في تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفق ما تم طرحه العام الماضي في مؤتمر باريس للسلام.





جاء ذلك، خلال استقباله في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وفداً برلمانياً فرنسياً برئاسة جلبرت ريجير، رئيس مجموعة الصداقة مع فلسطين في البرلمان الفرنسي، بحضور مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفير د. أمل جادو، والقنصل الفرنسي العام بالقدس السيد بيير كوشار.



وطالب المالكي الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، للحفاظ على حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ورداً على إجراءات الإدارة الأمريكية بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي اتخذت دور الحليف للاحتلال الإسرائيلي، وتخلت عن دورها الراعي لعملية السلام، مضيفاً، أننا بحاجة لرعاية دولية جماعية لعملية السلام.





إلى ذلك، دان المالكي، إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال المتضامن البروفيسور الفرنسي الأمريكي رومانو، بسبب تضامنه مع (الخان الأحمر)، وأيضاً قرار الاحتلال بترحيله بحجة لا تمت للقانون بصلة.



بدوره، دان ريجير التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة ما يحدث في (الخان الأحمر)، والذي اطلع عليه على أرض الواقع، والوفد البرلماني المرافق له.

رام الله - دنيا الوطن