في زيارة لمؤسسة أمواج.. قيادة الشرطة تُهنئ هنية على إنجازاته الرياضية

استقبل الأستاذ عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، وفداً من قيادة الشرطة الفلسطينية، على رأسهم قائد الشرطة تيسير البطش، الذي قدم التهاني والتبريكات لهنية، على الإنجازات الكبيرة التي حققها من افتتاح وتطوير للملاعب التاريخية، ومن تطوير البنية التحتية ودعم المؤسسات الرياضية، والنجاح الكبير الذي تحقق على مستوى الإعلام الرياضي.





وأكد البطش، خلال اللقاء، على أن الشرطة، ستبقى في خدمة الرياضة والرياضيين، وكل ما يُطلب من الاتحادات الرياضية.

وبدوره، شكر هنية اللواء البطش على هذه الزيارة الجميلة التي تُعد مفخرة للرياضة الفلسطينية؛ لإهتمام الشرطة بالنواحي الرياضية، مقدماً له الشكر الجزيل على انتظام الحالة الجماهيرية في الملاعب، التي سادت في الآونة الأخيرة.





وأكد هنية، أن هذا النظام والأمن داخل الملاعب لم نشهده منذ عشرة أعوام، وهذا الإنجاز يعود إلى اهتمام الشرطة الفلسطينية بالرياضة، والملاعب الرياضية.





وأكد أن الشرطة عنوان للأمن في القطاع، وأن أمواج ستبقى سنداً للشرطة لجهودها الكبيرة في خدمة الوسط الرياضي.











رام الله - دنيا الوطنوتم الاتفاق على إنشاء وحدة أمن الملاعب لحماية الرياضيين والحفاظ على الممتلكات الرياضية، والنظام بين الجماهير، وذلك بالتنسيق مع جهاز الشرطة الفلسطينية، وهنية.