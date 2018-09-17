الأوقاف والصليب الاحمر يبحثان سبل التعاون المشترك

رام الله - دنيا الوطناستقبل الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينيةاليوم الاثنين، السيد دافيد كاين، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القدس والضفة والغربية، وتم بحث سبل التعاون المشترك بما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وإمكانية عقد دورات تدريبية، تستهدف طلبة كلية الدعوة الإسلامية في الظاهرية ولخطباء وأئمة المساجد حول القانون الدولي الإنساني.وأكد ادعيس خلال اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الأوقاف، حسام أبو الرب، وعميد كلية الظاهرية، الدكتور خالد سراحنة، بأن الوزارة تطمح من خلال مشاركة طلاب كليتها وأئمتها وخطبائها بمثل هذه الدورات، لزيادة وعيهم وتفتيح مداركهم على مجمل المعرفة الإنسانية، وعدم اقتصارها على العلوم الشرعية.وأوضح ادعيس، أن المسلمين هم أول من أوجد وطبق الكثير من المبادئ الواردة بالصليب الأحمر وغيره، وكان الإسلام سباقاً في حفظ حقوق الإنسان، ولا يجاريه أي قانون وضعي مهما كان.بدوره، عبر السيد كاين عن سعادته وفخره الشديدين، بأن يقوم الصليب الأحمر بعقد هذه الدورة، والتي كما اعتبرها "هي خطوة إيجابية لتعريف الشباب ببعض القضايا الجوهرية، وكذلك هي فرصة لمعرفة آراء الشباب، ومدى اطلاعهم على هكذا قضايا.وأكد السيد كاين على أن لجنة الصليب الأحمر، معنية بعقد مثل هذه الدورات في مجالات القانون الدولي الإنساني والشريعة الإسلامية.ووضع كاين الحضور بصورة المهام التي يقوم بها الصليب الأحمر في فلسطين بشكل خاص، ومهامه التي يقوم بها في جميع المناطق وقت الحروب بشكل عام، من خلال قيامه بحماية المكفولين بالقانون الدولي والإنساني، سواء أكان للجرحى أو الأسرى أو المرضى.