إدارتا إيرز وكرم أبو سالم تصدران توضيحاً مهماً للمرضى والتجاز بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدرت إدارتا معبري بيت حانون/ إيرز، وكرم أبو سالم التجاري، الاثنين، بياناً مهماً حول طبيعة عملهما خلال الأعياد اليهودية يومي الثلاثاء والأربعاء.وقالت إدارة معبر بيت حانون/ إيرز، إن المعبر سيعمل يوم غد الثلاثاء، من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 1:00 ظهراً للمرضى والمؤسسات الأجنبية للقادمين فقط، فيما سيتم إغلاقه بشكل كامل الأربعاء المقبل.من جهتها، أعلنت إدارة كرم أبو سالم، عن إغلاق المعبر التجاري يومي الثلاثاء والأربعاء، بمناسبة الأعياد الإسرائيلية، منوهةً إلى أن العمل في المعبر، سيُستأنف صباح يوم الخميس الموافق 20/9/2018.