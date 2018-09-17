شؤون فلسطينية

الشرطة تُنجز 3570 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 3570 قضية الأسبوع الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أنجزت الشرطة 3570 قضية خلال الأسبوع الماضي، وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن عدد القضايا الجنائية المنجزة، بلغ 3570 قضية، حيث أنجزت إدارة المباحث العامة 93 قضية، ودورت 22 قضية أخرى، فيما أنجز قسم التحقيق 446 قضية، ودور 71 قضية، وأنجز قسم التنفيذ 3031 قضية ودور 2309 قضية أخرى.

وأضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات، ضبطت 1332.8 غرام مواد مخدرة، 2 حبات مخدرة، و863 بذرة قنب و14 أداة  تعاطي. 

وسجلت إدارة شرطة المرور 249 حادث سير، نتج عنها إصابة 198 شخصاً، وفحصت 17812 مركبة، وأنزلت عن الشارع 218 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 8170 مخالفة مرورية، وحجزت 141 مركبة؛ للتأكد من قانونيتها وأتلفت 16مركبة غير قانونية.

وأشار البيان، إلى أن شرطة السياحة والآثار، سجلت دخول 107475 سائحاً، فيما بلغ عدد النزلاء 37906 نزيلاً في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والآثار، فقد تم إنجاز 12 قضية، وجاري متابعة 8 قضايا أخرى، وضبطت 1341 قطعة أثرية، وضبطت 2 أجهزة الكشف عن المعادن.

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