شؤون فلسطينية

الهباش: أيام قليلة تفصلنا عن قرار حاسم بالمصالحة وأي صوت ضد خطاب الرئيس "خيانة"

الهباش: أيام قليلة تفصلنا عن قرار حاسم بالمصالحة وأي صوت ضد خطاب الرئيس "خيانة"
خاص دنيا الوطن
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الدينية، أن الرئيس في خطابه بالأمم المتحدة لن يأتي بجديد، فيما يتعلق بالمطالب الفلسطينية، منوهاً إلى أنها معروفة، والتي تتمثل في حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، ووحصوله على الدولة، والحماية الدولية، ورفع العدوان، والانتصار للمبادئ العالمية، وتحقيق العدل والسلام، مؤكداً في الوقت ذاته أن القيادة، ستبقى تطالب بذلك.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس من الخطاب، قال الهباش خلال لقاء له عبر برنامج "استوديو الوطن": "مهما كان بيننا من خلافات، ففي هذ اللحظة الفارقة التي تشهد محاولات لتصفية القضية الفلسطينية، فإن الواجب يفرض على الجميع الوقوف صفاً واحداً مع الرئيس".

وأضاف: "الرئيس عندما يذهب إلى الأمم المتحدة، ويقف على المنبر، فإنه لا يقف باسمه الشخصي أو باسم حركة فتح، وإنما باسم كل أجيال الشعب الفلسطيني، وباسم أحلامهم وحقوقهم".

وتابع الهباش بقوله: "ليس هناك معنى لأي موقف منفض عن الرئيس أو أي أصوات نشاز تخرج ضده، فالمطلوب هو التفاف شعبي وفصائلي وعربي وإسلامي أوسع خلف القيادة الفلسطينية".

وأردف قائلاً: "أي شخص أو حركة أو مجموعة تخرج بأصوات النشاز، لا يمكن أن توصف إلا أنها تمارس الخيانة لآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني، وطعن في ظهر القضية الفلسطينية".

حول موقف حركة حماس من المصالحة، أكد الهباش أن استمرار الوضع الحالي في غزة، أمر لا يمكن السكوت عليه أكثر، لافتاً إلى أن رسالة القيادة، وصلت واضحة إلى الجميع، كاشفاً في الوقت ذاته، أن أياماً قليلة تفصلنا عن قرار حاسم في موضوع المصالحة.

وفي السياق، قال: "إذا لم تغلب حماس صوت العقل، لن يكون هناك استمرار ومواصلة لهذا النهج في التعامل مع المصالحة، فإما أن تأتي حركة حماس إلى المظلة الوطنية مثلها مثل باقي الفصائل، وإلا فعليها أن تتحمل كل التبعات التي ستنتج عن هذا العناد".

وفيما يتعلق بموضوع التهدئة، قال: "نحن مع التهدئة، ولكن أن تكون على قاعدة وطنية، فليس من حق أي فصيل أن ينفرد بأي قرار وطني، والتهدئة تكون بعد المصالحة، فالأولوية هي للملمة الصف الوطني، ثم نذهب بعقل واضح في كل الملفات".

وأكد، أن السياسة التي تتبعها الإدارة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني هذه الأيام، ربما لا يراها الكثيرون أنها مختلفة، لافتاً إلى أنها تنطلق من قاعدة أساسية، وهي الوقوف مع إسرائيل، بغض النظر عن موقف المجتمع الدولي.

وقال الهباش: "الإدارة الأمريكية تقف مع إسرائيل سواء أكانت معتدية أو معتدى عليها، حيث تقف معها سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وفي مختلف الميادين، وبالتالي ليس بجديد على الإدارة الأمريكية أن تتبع هذه السياسات".

وأضاف: "ربما الجديد هو الوقاحة التي تتصرف بها الإدارة الأمريكية غير المسبوقة، وصلف وتكبر وعجرفة واغترار بمنطق القوة والسطو السياسي، بطريقة بشعة، تخالف المبادئ حيث تدعي الإدارة الأمريكية بأنها تقف مع العدالة، فكل ذلك أثبت كذب الإدارة الأمريكية تجاه السلوك السياسي، تجاه القضية الفلسطينية".

وأكد الهباش، أن هذه المواقف الأمريكي لم تستطع كسر الإرادة الفلسطينية، التي ستبقى واقفة في وجه أمريكا، وغيرها، كلما اقتضت الضرورة.

أخبار ذات صلة

في زيارة لمؤسسة أمواج.. قيادة الشرطة تُهنئ هنية على إنجازاته الرياضية

في زيارة لمؤسسة أمواج.. قيادة الشرطة تُهنئ هنية على إنجازاته الرياضية

الأوقاف والصليب الاحمر يبحثان سبل التعاون المشترك

الأوقاف والصليب الاحمر يبحثان سبل التعاون المشترك

إدارتا إيرز وكرم أبو سالم تصدران توضيحاً مهماً للمرضى والتجاز بغزة

إدارتا إيرز وكرم أبو سالم تصدران توضيحاً مهماً للمرضى والتجاز بغزة

هل سيُعلن الرئيس محمود عباس حل السلطة خلال كلمته في الأمم المتحدة؟

هل سيُعلن الرئيس محمود عباس حل السلطة خلال كلمته في الأمم المتحدة؟

الشرطة تُنجز 3570 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 3570 قضية الأسبوع الماضي

مجدلاني يُشيد بالعلاقات الفلسطينية الرومانية وتأكيدها على دعم دولة فلسطين

مجدلاني يُشيد بالعلاقات الفلسطينية الرومانية وتأكيدها على دعم دولة فلسطين

سلطة الأراضي تُقرر إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظة خانيونس

سلطة الأراضي تُقرر إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظة خانيونس

جراء استهداف الاحتلال.. إصابات بالاختناق بين طلبة ومعلمي مدرسة ذكور الخليل

جراء استهداف الاحتلال.. إصابات بالاختناق بين طلبة ومعلمي مدرسة ذكور الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

في زيارة لمؤسسة أمواج.. قيادة الشرطة تُهنئ هنية على إنجازاته الرياضية

في زيارة لمؤسسة أمواج.. قيادة الشرطة تُهنئ هنية على إنجازاته الرياضية

الأوقاف والصليب الاحمر يبحثان سبل التعاون المشترك

الأوقاف والصليب الاحمر يبحثان سبل التعاون المشترك

الشرطة تُنجز 3570 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 3570 قضية الأسبوع الماضي

مجدلاني يُشيد بالعلاقات الفلسطينية الرومانية وتأكيدها على دعم دولة فلسطين

مجدلاني يُشيد بالعلاقات الفلسطينية الرومانية وتأكيدها على دعم دولة فلسطين

سلطة الأراضي تُقرر إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظة خانيونس

سلطة الأراضي تُقرر إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظة خانيونس

جراء استهداف الاحتلال.. إصابات بالاختناق بين طلبة ومعلمي مدرسة ذكور الخليل

جراء استهداف الاحتلال.. إصابات بالاختناق بين طلبة ومعلمي مدرسة ذكور الخليل

المالكي: جولة خارجية للرئيس عباس قبل الذهاب للأمم المتحدة

المالكي: جولة خارجية للرئيس عباس قبل الذهاب للأمم المتحدة

جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة

جرافات إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شمال قطاع غزة

منوعات

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: &#34;اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟&#34;

عمرو أديب يحرج غادة عبدالرازق: "اللي لابساه ده قميص ولا فستان؟"

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

كيف تخلصت نادية الجندي من التجاعيد وظهرت مثيرة بعمر الـ 80؟

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

ماذا حدث لملامح أسيل عمران؟ أحدث صورها تثير ضجة

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة &#34;معفنين&#34;

بعد اتهام شمس بإهانته.. العامل المصري يخرج عن صمته والصحافة "معفنين"

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

غادة عبدالرازق ستختفي بعد 5 سنوات

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

إسعاد يونس تكشف عن صورة أولادها لأول مرة.. شاهد الشبه الشديد بينهم

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

أول صورة للنجمة فاتن حمامة بملابس البحر

نجم كرة سلة يُبكي زوجته بعدد النساء &#34;الصادم اللواتي خانها معهن

نجم كرة سلة يُبكي زوجته بعدد النساء "الصادم اللواتي خانها معهن

أصغر نجمة أذابت القلوب.. مكة محمد صلاح تثير الاهتمام بـ&#34;زى المدرسة&#34;

أصغر نجمة أذابت القلوب.. مكة محمد صلاح تثير الاهتمام بـ"زى المدرسة"

هيفاء وهبي تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض نادر وتبكي

هيفاء وهبي تكشف لأول مرة عن إصابتها بمرض نادر وتبكي

عربي

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

السيسي: لم نُسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة منذ 2016

السيسي: لم نُسجل حالة هجرة غير شرعية واحدة منذ 2016

السعودية تشهد حالة واحدة مصابة بالكوليرا

السعودية تشهد حالة واحدة مصابة بالكوليرا

مطار صنعاء والرواتب.. شروط الحوثي تستبق لقاءات غريفيث

مطار صنعاء والرواتب.. شروط الحوثي تستبق لقاءات غريفيث