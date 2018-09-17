مجدلاني يُشيد بالعلاقات الفلسطينية الرومانية وتأكيدها على دعم دولة فلسطين



وأضاف د. مجدلاني، خلال لقائه مع ممثل رومانيا المعتمد لدى دولة فلسطين كالين تيريلا، اليوم الاثنين، بمكتبه بمدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية للجبهة تغريد كشك، نريد بناء عملية سلام في إطار الأمم المتحدة ومؤتمر دولي بمشاركة الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، وندعو المجتمع الدولي لدعمنا من أجل تمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على أرضها وفق قرارات الشرعية الدولية.



وأطلع د. مجدلاني تيرلا على نتائج زيارته لرومانيا، ولقاءاته السياسية مع الخارجية مستشار لرئيس للشؤون السياسية، وكذلك الدعوة التي وجهها الرئيس محمود عباس لرئيس رومانيا لزيارة فلسطين، كما أشاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الثنائية في كافة المجالات.



وأكد د. مجدلاني على أن رومانيا، سوف تلعب دوراً في السياسة الخارجية عبر رئاسة الاتحاد الأوروبي، والمساهمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة في ظل الإجراءات التي تقوم بها إدارة ترامب، وحكومة الاحتلال التي تعمل على تدهور الأوضاع في المنطقة.



ومن جانبه، أكد تيريلا على عمق العلاقات بين البلدين، وأنه سيسعى إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.





كما أشار إلى استعداد رومانيا لمساندة ودعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، مجدداً تأكيد موقف بلاده الثابت والقائم على حل الدولتين، وأن رومانيا تعمل ضمن المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي؛ لإيجاد حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولا تفكر، ولن تنقل سفارتها للقدس.

كما أكدت كذلك على أنها مع احترام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وضمن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ولن تقدم على نقل سفارتها الى مدينة القدس، وأن رومانيا ستعمل على دعم اتفاق الشراكة مابين فلسطين والاتحاد الأوروبي.