سلطة الأراضي تُقرر إزالة التعديات على الأراضي الحكومية في محافظة خانيونس

حفاظاً على المقدرات الوطنية، التي تعتبر ذخراً للأجيال وعنواناً للحفاظ على الوطن والمواطن، وحماية الأراضي الحكومية، ومنعاً لزيادة التعديات بما يتلاءم مع السياسة الحكومية القاضية بضرورة إزالة التعديات على هذه الأراضي.





أكدت سلطة الأراضي، بأنها ستقوم بإزالة التعديات على الأراضي الحكومية والواقعة في محافظة خانيونس، والممتدة من شارع أصداء شمالاً، حتى مسجد القبة جنوباً كمرحلة أولى، كما وتشدد سلطة الأراضي على استمرار عمليات الإزالة وفقاً للإجراءات والأنظمة القانونية المعمول بها.





وتابعت السلطة، بأن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمحاسبة والمساءلة القانونية، وفقاً لأحكام قانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تنص على اتخاذ المقتضى القانوني، وإزالة التعدي بأمر قانوني وإداري.

رام الله - دنيا الوطن