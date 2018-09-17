جراء استهداف الاحتلال.. إصابات بالاختناق بين طلبة ومعلمي مدرسة ذكور الخليل

أصيب عدد من الطلبة والمعلمين بحالات اختناق صباح اليوم الاثنين، بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة ذكور الخليل بقنابل الغاز المسيل للدموع.





في غضون ذلك، اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين الفلسطينيين في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل.





في سياق منفصل، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي معدات زراعية، وخطوط مياه في قرية (بردلة) بالأغوار الشمالية.





وشهدت مناطق الضفة الغربية منذ منتصف الليل، وحتى ساعات فجر اليوم الاثنين، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أصيب خلالها مجموعة من المواطنين، وضابط إسرائيلي وجنديان.

رام الله - دنيا الوطن