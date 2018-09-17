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للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة

للمرة الأولى.. السعودية تسمح للمعتمرين بزيارة أي مدينة في المملكة
رام الله - دنيا الوطن
سمحت السلطات السعودية هذا العام، وللمرة الأولى، للمعتمرين من خارج المملكة بزيارة أي مدينة أو مواقع تراثية أو سياحية، في حال حصوله على برنامج سياحي، وفق مسؤولين اثنين في وزارة الحج والعمرة، أمس الأحد.

وتعمل السعودية، ضمن رؤية المملكة 2030، على تطوير قطاع السياحة، في إطار سعيها إلى تنويع الدخل القومي، وعدم الاعتماد فقط على عائدات النفط، بحسب ما جاء على وكالة (الأناضول).

وتسعى المملكة إلى تيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها، وتشجيع استثمار القطاع الخاص في السياحة.

وقال وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة، د. عبد العزيز وزان، لصحيفة (اليوم) السعودية: "إن برامج العمرة والزيارة تشهد هذا العام نقلة نوعية بتمكين المعتمرين والزوار من خارج المملكة من زيارة أي مدينة في المملكة، خلال فترة تأشيرة العمرة، البالغة 30 يومًا، مخصص منها 15 يومًا لزيارة الحرمين الشريفين".

وأوضح أن القادم للعمرة أو الزيارة، يمكن أن يحصل أيضًا على وقت أطول، في حال تقدمت شركات العمرة، بطلب وقت إضافي ضمن البرنامج المعد للقادم للعمرة، الذي يتم رفعه إلى وزارة الحج، فترفعه بدورها إلى الجهات المعنية لاعتماد الفترة التي يطلبها المعتمر قبل قدومه إلى المملكة.

وأكد وزان، أنه وصل إلى المملكة، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من ألف معتمر من أنحاء العالم، وصدرت خلال الأيام الأربعة الماضية أكثر من 25 ألف تأشيرة عمرة.

وقال: "إن تأشيرات العمرة يتم إصدارها بشكل كبير، وتوقع أن يتجاوز عدد المعتمرين هذا العام ثمانية ملايين و500 ألف معتمر حتى نهاية شهر شوال القادم، بينما تجاوز عدد المعتمرين العام الماضي سبعة ملايين".

بدوره، قال نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط: "إن تأشيرات القادمين للعمرة هذا العام لن تقتصر على الحرمين الشريفين".

وأوضح أنه سيُسمح لكل معتمر بزيارة أي مدينة وأي مواقع تراثية أو سياحية خارج مدن العمرة، في حالة حصوله على برنامج سياحي قبل القدوم للمملكة.

وأردف مشاط أن فترة التأشيرة للعمرة ثلاثين يومًا، وعادة ما يكون برنامج العمرة كمتوسط 15 يومًا، ويتبقي مثلها ضمن صلاحية التأشيرة، يمكن من خلالها تنفيذ برنامج سياحة في أي مدينة.

وأوضح أنه في حال أن القادم للعمرة، يحتاج أكثر من هذا الوقت يمكن لشركات العمرة تقديم طلب، قبل قدومه، بالفترة التي يطلبها، على أن ترفع وزارة الحج الطلب إلى الجهات المعنية.

وشدد المسؤول السعودي على أن الأعداد للعمرة مفتوحة، والمملكة ترحب بالمسلمين من كافة بقاع الأرض وعلى مدى عشرة أشهر.

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