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دولي

إيران: (تويتر) أغلقت حسابات قانونية وتركت حسابات مناهضة للحكومة

إيران: (تويتر) أغلقت حسابات قانونية وتركت حسابات مناهضة للحكومة
رام الله - دنيا الوطن
اتهم محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني (تويتر) أمس الأحد، بإغلاق حسابات لإيرانيين حقيقيين في الوقت الذي تسمح فيه باستمرار حسابات مناهضة للحكومة، تدعمها الولايات المتحدة.

وقامت شركات (فيسبوك) و(تويتر) و(ألفابيت) التي تملك (جوجل) بحذف مئات الحسابات المرتبطة بعملية دعائية إيرانية مزعومة بشكل جماعي في آب/ أغسطس.

وقال ظريف على (تويتر) مخاطباً جاك دورسي الرئيس التنفيذي لـ (تويتر)، "مرحباً جاك، تويتر أغلق حسابات إيرانيين حقيقيين (من بينهم) مذيعون تلفزيونيون، وطلاب بسبب افتراض أنهم جزء من عملية تستهدف التأثير على الرأي العام".

وأضاف: "ماذا عن حسابات فعلية في (العاصمة الألبانية) تيرانا تستخدم لتعزيز الدعاية التي تستهدف (تغيير النظام) وتخرج من (واشنطن) العاصمة".

وامتنعت (تويتر) عن التعليق لدى اتصال (رويترز) بها، واتهمت وسائل الإعلام الإيرانية إسرائيل والسعودية، وجماعات معارضة في المنفى، من بينها جماعة مجاهدي خلق، التي يتخذ بعض أعضائها ألبانيا مقراً لهم، بأنها وراء الحملات التي تدعو إلى الإطاحة بالحكومة الإيرانية على وسائل التواصل الاجتماعي.

واتهم الزعيم الأعلى الإيراني على خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بشن حرب إعلامية لتثبيط عزيمة الإيرانيين في الوقت الذي تواجه فيه بلادهم صعوبات اقتصادية، بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على طهران.

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