بعد غدٍ الأربعاء.. تظاهرة لـ 13 ألف من موظفي وكالة (أونروا) بغزة



وبينت البطش في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه سيكون هناك كلمة لاتحاد موظفي الوكالة؛ لإرسال رسائل لإدارة (أونروا)، بضرورة التراجع عن قرار فصل الموظفين، وتلقيص الخدمات، وأن على الجميع تحمل مسؤولياته.



وفي السياق، نفت البطش وجود أي لقاءت جديدة بين الاتحاد وإدارة الوكالة، مشيرة إلى أن الأخيرة، أكدت في آخر لقاء، أنه لن يكون هناك وظائف شاغرة، أو أي أمل لحل مشكلة الدوام الجزئي.





إلى ذلك، دعا اتحاد موظفي (أونروا) بغزة لمسيرة كبرى يوم الأربعاء المقبل، للتأكيد على حقوق اللاجئين والموظفين، ورفض التقليصات والقرارات الأمريكية، وقرارات الفصل بحق موظفي الوكالة.



وقال الاتحاد في بيان صحفي: "ندعو للخروج يوم الأربعاء لنعبّر عن أقصى درجات الغضب في المسيرة الكبرى متجمعين أمام مقر رئاسة الوكالة الساعة العاشرة والنصف، وسننطلق في المسيرة الهادرة باتجاه دوار أنصار لعقد المؤتمر الصحفي المهم".



وفي ضوء هذه الفعالية وضع الاتحاد عدة بنود لتنظيم الفعالية:



1. يغادر العاملون في الفترة الصباحية المدارس بعد الحصة الثالثة وتنطلق الحافلات إلى المسيرة.



2. يتجمع عاملوا الفترة المسائية في مدارسهم للانطلاق في الحافلات الى المسيرة الساعة التاسعة والنصف.



3. دوام الطلاب في الفترة المسائية يبدأ الساعة الواحدة ظهراً.



4. تجهز كل مدرسة يافطات معها تتحدث عن حقوق اللاجئين والموظفين ورفض التقليصات والقرارات الأمريكية الجائرة بحق (أونروا) ورفض كل أشكال فصل الموظفين، وتؤكد على الأمن الوظيفي لهم.



5. المشاركة في المسيرة الكبرى واجب وطني ونقابي، وأنتم أهلٌ لذلك، وبالتالي لا نتوقع تغيب أحد والبقاء مع المسيرة حتى نهاية الفعالية الكبرى، لتصل الرسالة واضحة لكل العالم.



6. نهيب بمديرينا ومديراتنا الأكارم عقد اجتماعات مع المعلمين والمعلمات، وتوضيح آخر التطورات لهم وإبلاغهم بمضمون البيان.





خاص دنيا الوطنأعلنت الدكتورة امال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أن 13 ألفاً من موظفي الوكالة، سينظمون تظاهرة بعد غدٍ الأربعاء، لافتة إلى أن التجمع سيكون الساعة العاشرة والنصف صباحاً، عند باب الرئاسة لمبنى الوكالة، وستتوجه إلى دوار أنصار غرب مدينة غزة.يذكر أن عدد الموظفين الذين تم إيقافهم عن العمل 941 موظفاً، منهم 40 موظفاً، احيلوا للتقاعد، وأكثر من النصف على الدوام الجزئي حتى نهاية العام، أما البقية سيتم فصلهم إذا لم يتم حل مشكلتهم.